Ціна CRED COIN PAY (CRED)
Поточна ціна CRED COIN PAY (CRED) сьогодні становить 0.054309 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CRED COIN PAY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 120.48 USD
- зміна ціни CRED COIN PAY протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CRED COIN PAY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CRED COIN PAY до USD становила $ -0.0020533418.
За останні 60 днів зміна ціни CRED COIN PAY до USD становила $ -0.0107471211.
За останні 90 днів зміна ціни CRED COIN PAY до USD становила $ -0.03021817851791991.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.03%
|30 днів
|$ -0.0020533418
|-3.78%
|60 днів
|$ -0.0107471211
|-19.78%
|90 днів
|$ -0.03021817851791991
|-35.74%
Останній аналіз цін CRED COIN PAY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.03%
+4.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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