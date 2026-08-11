Сьогоднішня ціна Crecoin

Поточна ціна Crecoin ($CREC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $CREC до USD становить $ 0 за $CREC.

Crecoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 720,669, з циркуляційною пропозицією у 1.88B $CREC. Протягом останніх 24 годин $CREC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00849716, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці $CREC змінився на -0.40% за останню годину та на +2.23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 33.03.

Ринкова інформація щодо Crecoin ($CREC)

Ринкова капіталізація $ 720.67K$ 720.67K $ 720.67K Обсяг (за 24 год) $ 33.03$ 33.03 $ 33.03 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Циркуляційне постачання 1.88B 1.88B 1.88B Загальна пропозиція 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257

Поточна ринкова капіталізація Crecoin — $ 720.67K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 33.03. Циркуляційна пропозиція $CREC — 1.88B, зі загальною пропозицією 9999999897.257. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3.83M.