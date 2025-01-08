Ціна CreBit (CBAB)
Поточна ціна CreBit (CBAB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CreBit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.89K USD
- зміна ціни CreBit протягом дня — +0.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CreBit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CreBit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CreBit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CreBit до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.22%
|30 днів
|$ 0
|-33.28%
|60 днів
|$ 0
|-38.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CreBit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
+0.22%
-38.24%
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