Сьогоднішня ціна CreBit (CBAB)

Поточна ціна CreBit (CBAB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBAB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CreBit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.89K USD

- зміна ціни CreBit протягом дня — +0.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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