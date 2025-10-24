Інформація щодо ціни CreatorDAO (CREATOR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00690804 $ 0,00690804 $ 0,00690804 Мін. за 24 год $ 0,00829728 $ 0,00829728 $ 0,00829728 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00690804$ 0,00690804 $ 0,00690804 Макс. за 24 год $ 0,00829728$ 0,00829728 $ 0,00829728 Рекордний максимум $ 0,02225446$ 0,02225446 $ 0,02225446 Найнижча ціна $ 0,00269697$ 0,00269697 $ 0,00269697 Зміна ціни (за 1 год) +3,90% Зміна ціни (1 дн.) -8,89% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,19% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,19%

Актуальна ціна CreatorDAO (CREATOR) становить $0,00741243. За останні 24 години CREATOR торгувався між мінімумом у $ 0,00690804 і максимумом у $ 0,00829728, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CREATOR становить $ 0,02225446, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00269697.

Що стосується короткострокових результатів, то CREATOR змінився на +3,90% за останню годину, -8,89% за 24 години та на -10,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CreatorDAO (CREATOR)

Ринкова капіталізація $ 1,76M$ 1,76M $ 1,76M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,41M$ 7,41M $ 7,41M Циркуляційне постачання 237,75M 237,75M 237,75M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CreatorDAO — $ 1,76M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CREATOR — 237,75M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,41M.