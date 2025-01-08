Ціна Creator Platform (CTR)
Поточна ціна Creator Platform (CTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Creator Platform:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.72 USD
- зміна ціни Creator Platform протягом дня — -10.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Creator Platform до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Creator Platform до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Creator Platform до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Creator Platform до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.83%
|30 днів
|$ 0
|-18.70%
|60 днів
|$ 0
|+6.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Creator Platform: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-10.83%
+4.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Creator’s chain is based on Polkadot/Substrate for true interoperability, user-driven network governance and customizations that focus on DeFi, NFT and other Blockchain Services. The Creator Platform UI provides an end-user web application that is used for conveniently interacting with BaaS. The Creator Platform main Services
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