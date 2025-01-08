Ціна Creamy (CREAMY)
Поточна ціна Creamy (CREAMY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CREAMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Creamy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.64 USD
- зміна ціни Creamy протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Creamy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Creamy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Creamy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Creamy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-0.34%
|60 днів
|$ 0
|-0.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Creamy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CryptoCream Studios consists of CryptoCream and CreamyFriends NFTs. Both utilize their unique staking system where holders can generate $CREAMY if they stake their NFT. With the $CREAMY Token, you will be able participate in raffles, auctions, and be able to upgrade your NFT to earn more $CREAMY. All $CREAMY that is spent will be burned therefore $CREAMY is deflationary.
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