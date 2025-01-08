Ціна Creamcoin (CRM)
Поточна ціна Creamcoin (CRM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Creamcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.09 USD
- зміна ціни Creamcoin протягом дня — -17.65%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Creamcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Creamcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Creamcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Creamcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-17.65%
|30 днів
|$ 0
|-10.86%
|60 днів
|$ 0
|+60.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Creamcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-17.65%
-3.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CREAM is a strategic, creative Cryptocurrency project with strong team behind which will make CREAM the world's most desirable coin.
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