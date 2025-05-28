Сьогоднішня ціна Cream (CREAM)

Поточна ціна Cream (CREAM) сьогодні становить 1.5 USD з ринковою капіталізацією $ 3.48M USD. Ціна CREAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cream:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Cream протягом дня — +6.79%

- циркуляційна пропозиція – 2.32M USD

Отримуйте оновлення цін CREAM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CREAM.