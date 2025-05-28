Ціна Cream (CREAM)
Поточна ціна Cream (CREAM) сьогодні становить 1.5 USD з ринковою капіталізацією $ 3.48M USD. Ціна CREAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cream:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Cream протягом дня — +6.79%
- циркуляційна пропозиція – 2.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cream до USD становила $ +0.095146.
За останні 30 днів зміна ціни Cream до USD становила $ +0.4559082000.
За останні 60 днів зміна ціни Cream до USD становила $ -1.0867855500.
За останні 90 днів зміна ціни Cream до USD становила $ -4.866405875310717.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.095146
|+6.79%
|30 днів
|$ +0.4559082000
|+30.39%
|60 днів
|$ -1.0867855500
|-72.45%
|90 днів
|$ -4.866405875310717
|-76.43%
Останній аналіз цін Cream: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.86%
+6.79%
+0.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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