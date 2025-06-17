Сьогоднішня ціна CRE8 (CRE8)

Поточна ціна CRE8 (CRE8) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16,81K USD. Ціна CRE8 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CRE8:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CRE8 протягом дня — -47,82%

- циркуляційна пропозиція – 996,10M USD

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