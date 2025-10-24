Інформація щодо ціни Crazzers AI (CRAZZERS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00007879 $ 0,00007879 $ 0,00007879 Мін. за 24 год $ 0,00008836 $ 0,00008836 $ 0,00008836 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00007879$ 0,00007879 $ 0,00007879 Макс. за 24 год $ 0,00008836$ 0,00008836 $ 0,00008836 Рекордний максимум $ 0,0005108$ 0,0005108 $ 0,0005108 Найнижча ціна $ 0,00005884$ 0,00005884 $ 0,00005884 Зміна ціни (за 1 год) +0,66% Зміна ціни (1 дн.) +9,88% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,26% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,26%

Актуальна ціна Crazzers AI (CRAZZERS) становить $0,00008867. За останні 24 години CRAZZERS торгувався між мінімумом у $ 0,00007879 і максимумом у $ 0,00008836, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRAZZERS становить $ 0,0005108, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00005884.

Що стосується короткострокових результатів, то CRAZZERS змінився на +0,66% за останню годину, +9,88% за 24 години та на +11,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Crazzers AI (CRAZZERS)

Ринкова капіталізація $ 18,98K$ 18,98K $ 18,98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 88,36K$ 88,36K $ 88,36K Циркуляційне постачання 214,81M 214,81M 214,81M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Crazzers AI — $ 18,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRAZZERS — 214,81M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 88,36K.