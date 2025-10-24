Актуальна ціна Crazzers AI сьогодні становить 0,00008867 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRAZZERS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRAZZERS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Crazzers AI сьогодні становить 0,00008867 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRAZZERS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRAZZERS на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна Crazzers AI (CRAZZERS) становить $0,00008867. За останні 24 години CRAZZERS торгувався між мінімумом у $ 0,00007879 і максимумом у $ 0,00008836, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRAZZERS становить $ 0,0005108, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00005884.

Що стосується короткострокових результатів, то CRAZZERS змінився на +0,66% за останню годину, +9,88% за 24 години та на +11,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація Crazzers AI — $ 18,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRAZZERS — 214,81M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 88,36K.

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crazzers AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crazzers AI до USD становила $ -0,0000437397.
За останні 60 днів зміна ціни Crazzers AI до USD становила $ -0,0000228456.
За останні 90 днів зміна ціни Crazzers AI до USD становила $ -0,0000437075621303737.

Crazzers is a decentralized AI dating platform where users can fully customize characters personality, appearance, and more. Bring your ideal AI companion to life with real-time voice, chat, and video conversations. Whether for fun, connection, or creativity, Crazzers puts you in control of your AI dating experience like never before. It only takes Few minutes to setup your own custom character without any hustle.

Скільки сьогодні коштує Crazzers AI (CRAZZERS)?
Актуальна ціна CRAZZERS у USD становить 0,00008867 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CRAZZERS до USD?
Поточна ціна CRAZZERS до USD — $ 0,00008867. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Crazzers AI?
Ринкова капіталізація CRAZZERS — $ 18,98K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CRAZZERS?
Циркуляційна пропозиція CRAZZERS — 214,81M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CRAZZERS?
CRAZZERS досяг історичної максимальної ціни у 0,0005108 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CRAZZERS?
Історична мінімальна ціна CRAZZERS становила 0,00005884 USD.
Який обсяг торгівлі CRAZZERS?
Актуальний обсяг торгівлі CRAZZERS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CRAZZERS цього року?
CRAZZERS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CRAZZERS для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

