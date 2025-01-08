Ціна CrazyRabbit (CRC)
Поточна ціна CrazyRabbit (CRC) сьогодні становить 0.00210835 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CrazyRabbit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.11 USD
- зміна ціни CrazyRabbit протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CrazyRabbit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CrazyRabbit до USD становила $ +0.0002980985.
За останні 60 днів зміна ціни CrazyRabbit до USD становила $ -0.0011557262.
За останні 90 днів зміна ціни CrazyRabbit до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.12%
|30 днів
|$ +0.0002980985
|+14.14%
|60 днів
|$ -0.0011557262
|-54.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CrazyRabbit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-0.12%
-4.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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