Ціна CrazyPepe (CRAZYPEPE)
Поточна ціна CrazyPepe (CRAZYPEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRAZYPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CrazyPepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 511.14 USD
- зміна ціни CrazyPepe протягом дня — -9.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CrazyPepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CrazyPepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CrazyPepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CrazyPepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.54%
|30 днів
|$ 0
|-16.72%
|60 днів
|$ 0
|-7.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CrazyPepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.99%
-9.54%
+5.97%
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