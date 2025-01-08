Ціна CrazyBunny (CRAZYBUNNY)
Поточна ціна CrazyBunny (CRAZYBUNNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRAZYBUNNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CrazyBunny:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.29 USD
- зміна ціни CrazyBunny протягом дня — -6.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CrazyBunny до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CrazyBunny до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CrazyBunny до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CrazyBunny до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.91%
|30 днів
|$ 0
|-32.81%
|60 днів
|$ 0
|-28.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CrazyBunny: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-6.91%
-2.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The CrazyBunny token is a meme token with a charitable mission aimed at helping animals and shelters worldwide. It has partnerships with major projects, including BabyDog.
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