Сьогоднішня ціна CrazyBunny (CRAZYBUNNY)

Поточна ціна CrazyBunny (CRAZYBUNNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRAZYBUNNY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CrazyBunny:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.29 USD

- зміна ціни CrazyBunny протягом дня — -6.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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