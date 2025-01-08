Сьогоднішня ціна Crazy Tiger (CRAZYTIGER)

Поточна ціна Crazy Tiger (CRAZYTIGER) сьогодні становить 0.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRAZYTIGER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crazy Tiger:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.36 USD

- зміна ціни Crazy Tiger протягом дня — -4.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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