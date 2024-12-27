Сьогоднішня ціна Crazy Monkey (CMONK)

Поточна ціна Crazy Monkey (CMONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 91.84K USD. Ціна CMONK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crazy Monkey:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 466.16 USD

- зміна ціни Crazy Monkey протягом дня — +0.58%

- циркуляційна пропозиція – 1.64B USD

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