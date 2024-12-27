Ціна Crazy Monkey (CMONK)
Поточна ціна Crazy Monkey (CMONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 91.84K USD. Ціна CMONK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crazy Monkey:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 466.16 USD
- зміна ціни Crazy Monkey протягом дня — +0.58%
- циркуляційна пропозиція – 1.64B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crazy Monkey до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crazy Monkey до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crazy Monkey до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crazy Monkey до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.58%
|30 днів
|$ 0
|-68.20%
|60 днів
|$ 0
|-79.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crazy Monkey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.72%
+0.58%
-66.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crazy Monkey wants to become the latest meme coin revolutionizing decentralized finance. With a focus on community governance, innovative tokenomics, transparency, and security. The Crazy Monkey character is from animation “Spark”. “Spark” tells a story about the adventure of a bravery monkey in the future universe. He is a pioneer of his time and he saves future as a hero.
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