Сьогоднішня ціна Crazy Frog Coin (CRAZY)

Поточна ціна Crazy Frog Coin (CRAZY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRAZY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crazy Frog Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.00 USD

- зміна ціни Crazy Frog Coin протягом дня — -8.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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