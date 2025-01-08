Ціна Crazy Frog Coin (CRAZY)
Поточна ціна Crazy Frog Coin (CRAZY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRAZY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crazy Frog Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.00 USD
- зміна ціни Crazy Frog Coin протягом дня — -8.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crazy Frog Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crazy Frog Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crazy Frog Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crazy Frog Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.08%
|30 днів
|$ 0
|-42.45%
|60 днів
|$ 0
|-38.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crazy Frog Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-8.08%
-11.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$CRAZY isn't just a meme; it's a digital asset with a legacy dating back to 2003. Now, you can be a part of this legacy by holding $CRAZY on the Ethereum blockchain, ensuring its presence in the crypto space forever. From thug-ass gangster vibes to meme-worthy merchandise and global viral challenges, $CRAZY effortlessly integrates itself into the cultural zeitgeist. The essence of Crazy Frog's iconic stance is reflected in $CRAZY. This crypto brings the thug-ass gangster energy to the world of decentralized finance, making a statement that's loud, proud, and unforgettable.
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