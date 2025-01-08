Ціна Crazy Bunny Equity (CBUNNY)
Поточна ціна Crazy Bunny Equity (CBUNNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBUNNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crazy Bunny Equity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.50 USD
- зміна ціни Crazy Bunny Equity протягом дня — -4.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crazy Bunny Equity до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crazy Bunny Equity до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crazy Bunny Equity до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crazy Bunny Equity до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.27%
|30 днів
|$ 0
|+1.49%
|60 днів
|$ 0
|+21.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crazy Bunny Equity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-4.27%
-1.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crazy Bunny is the First Gaming Platform with 100% Community Driven Project. Sharing, Friendship and Community are everything. Crazy Bunny Token is the unified token of Crazy Bunny platform launched on BSC Chain. Crazy Bunny’s unique staking opportunity became a hallmark of the Crazy Bunny project. Once you’ve got and held Crazy Bunny tokens on Crazy Bunny Staking Pool, you can receive a part of the Crazy Bunny platform's profit. 50 % Liquidity Mining All the coins in this part will be 100 % put into Pancakeswap 40% BET-TO-Earn For the de-centralization game within the platform, this part will eventually be destroyed 5 % Development Team This part will be used to ensure sustainable and rapid innovation and the future. It will be continually locked in and released in batches according to time 2021 Release 1.5% - BscScan 2022 Release 1.5% - BscScan 2023 Release 1.5% - BscScan 2024 Release 0.5% - BscScan 5 % Airdrop Airdrops and other rewards in the DeFi ecosystem will be voted by the DAO community.
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