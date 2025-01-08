Ціна Crazy Bunny (CRAZYBUNNY)
Поточна ціна Crazy Bunny (CRAZYBUNNY) сьогодні становить 0.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRAZYBUNNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crazy Bunny:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.98 USD
- зміна ціни Crazy Bunny протягом дня — -4.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crazy Bunny до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Crazy Bunny до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Crazy Bunny до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни Crazy Bunny до USD становила $ -0.000000000000000000013610542974873126.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|-4.91%
|30 днів
|$ 0.0000000000
|-12.64%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|+2.46%
|90 днів
|$ -0.000000000000000000013610542974873126
|-100.00%
Останній аналіз цін Crazy Bunny: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-4.91%
-7.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crazy Bunny is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of Crazy Bunny is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people's trust in the market, Crazy Bunny aims to restore this trust and ensure the safety of investors.
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