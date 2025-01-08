Сьогоднішня ціна Craze (CRAZE)

Поточна ціна Craze (CRAZE) сьогодні становить 0.00523091 USD з ринковою капіталізацією $ 5.23M USD. Ціна CRAZE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Craze:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.10K USD

- зміна ціни Craze протягом дня — +3.73%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін CRAZE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CRAZE.