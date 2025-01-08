Ціна Craze (CRAZE)
Поточна ціна Craze (CRAZE) сьогодні становить 0.00523091 USD з ринковою капіталізацією $ 5.23M USD. Ціна CRAZE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Craze:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.10K USD
- зміна ціни Craze протягом дня — +3.73%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Craze до USD становила $ +0.00018827.
За останні 30 днів зміна ціни Craze до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Craze до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Craze до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00018827
|+3.73%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Craze: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+12.76%
+3.73%
-41.41%
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