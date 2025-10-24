Інформація щодо ціни CRAWJU (CRAWJU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00116802 $ 0,00116802 $ 0,00116802 Мін. за 24 год $ 0,00129562 $ 0,00129562 $ 0,00129562 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00116802$ 0,00116802 $ 0,00116802 Макс. за 24 год $ 0,00129562$ 0,00129562 $ 0,00129562 Рекордний максимум $ 0,00438897$ 0,00438897 $ 0,00438897 Найнижча ціна $ 0,00047446$ 0,00047446 $ 0,00047446 Зміна ціни (за 1 год) +8,57% Зміна ціни (1 дн.) +7,21% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,55% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,55%

Актуальна ціна CRAWJU (CRAWJU) становить $0,00128198. За останні 24 години CRAWJU торгувався між мінімумом у $ 0,00116802 і максимумом у $ 0,00129562, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRAWJU становить $ 0,00438897, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00047446.

Що стосується короткострокових результатів, то CRAWJU змінився на +8,57% за останню годину, +7,21% за 24 години та на +7,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CRAWJU (CRAWJU)

Ринкова капіталізація $ 1,27M$ 1,27M $ 1,27M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,27M$ 1,27M $ 1,27M Циркуляційне постачання 994,11M 994,11M 994,11M Загальна пропозиція 994 109 792,0 994 109 792,0 994 109 792,0

Поточна ринкова капіталізація CRAWJU — $ 1,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRAWJU — 994,11M, зі загальною пропозицією 994109792.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,27M.