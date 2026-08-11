Сьогоднішня ціна Cratos

Поточна ціна Cratos (CRTS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRTS до USD становить $ 0 за CRTS.

Cratos наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4,041,966, з циркуляційною пропозицією у 49.27B CRTS. Протягом останніх 24 годин CRTS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00747511, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CRTS змінився на +0.48% за останню годину та на +2.09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Cratos (CRTS)

Ринкова капіталізація $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Циркуляційне постачання 49.27B 49.27B 49.27B Загальна пропозиція 96,299,900,000.0 96,299,900,000.0 96,299,900,000.0

Поточна ринкова капіталізація Cratos — $ 4.04M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRTS — 49.27B, зі загальною пропозицією 96299900000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4.04M.