Токеноміка Crashout (CRASHOUT) Дізнайтеся ключову інформацію про Crashout (CRASHOUT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crashout (CRASHOUT) Crashout is a financial asset that is apart of the anti cancel culture movement. Crashout intends to embrace people who publicily post things which put them at risk of being cancelled, bullied, made fun of, or mogged on the timeline. At the beginning of social media, the internet was overtaken by prank videos, america's funniest home videos, people freaking out and being silly, videos of people getting arrested for doing insane things, etc. The internet has continued to follow this trend where the most popular videos now are of streamers crashing out like Speed or Kai Cenat, zoomer brainrot videos, and just generally that acting unhinged or being politically incorrect gets the most mindshare (ex. Tate, Nick Fuentes, etc). Crashout is a bet on the growth of social media. Crashout is a bet on content creators. Crashout is a bet on zoomers. Crashout is a bet on the internet. Офіційний вебсайт: https://crashoutsol.xyz/ Купити CRASHOUT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crashout (CRASHOUT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crashout (CRASHOUT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Історичний максимум: $ 0,01390293 $ 0,01390293 $ 0,01390293 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00144156 $ 0,00144156 $ 0,00144156 Дізнайтеся більше про ціну Crashout (CRASHOUT)

Токеноміка Crashout (CRASHOUT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crashout (CRASHOUT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRASHOUT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRASHOUT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRASHOUT, досліджуйте ціну токена CRASHOUT в реальному часі!

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