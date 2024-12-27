Сьогоднішня ціна Crashout (CRASHOUT)

Поточна ціна Crashout (CRASHOUT) сьогодні становить 0.00678008 USD з ринковою капіталізацією $ 6.80M USD. Ціна CRASHOUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crashout:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 161.09K USD

- зміна ціни Crashout протягом дня — +8.12%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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