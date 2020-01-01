Токеноміка Crash On Base (CRASH) Дізнайтеся ключову інформацію про Crash On Base (CRASH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Crash On Base (CRASH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crash On Base (CRASH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Загальна пропозиція: $ 956.31M $ 956.31M $ 956.31M Циркуляційна пропозиція: $ 956.31M $ 956.31M $ 956.31M FDV (повністю розведена вартість): $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Історичний максимум: $ 0.03898669 $ 0.03898669 $ 0.03898669 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00225686 $ 0.00225686 $ 0.00225686 Дізнайтеся більше про ціну Crash On Base (CRASH)

Токеноміка Crash On Base (CRASH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crash On Base (CRASH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRASH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRASH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRASH, досліджуйте ціну токена CRASH в реальному часі!

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