Сьогоднішня ціна Crash On Base (CRASH)

Поточна ціна Crash On Base (CRASH) сьогодні становить 0.00328802 USD з ринковою капіталізацією $ 3.14M USD. Ціна CRASH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crash On Base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.01K USD

- зміна ціни Crash On Base протягом дня — +3.38%

- циркуляційна пропозиція – 956.31M USD

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