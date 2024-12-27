Ціна Crash On Base (CRASH)
Поточна ціна Crash On Base (CRASH) сьогодні становить 0.00328802 USD з ринковою капіталізацією $ 3.14M USD. Ціна CRASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crash On Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.01K USD
- зміна ціни Crash On Base протягом дня — +3.38%
- циркуляційна пропозиція – 956.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crash On Base до USD становила $ +0.00010738.
За останні 30 днів зміна ціни Crash On Base до USD становила $ -0.0016026956.
За останні 60 днів зміна ціни Crash On Base до USD становила $ -0.0015323688.
За останні 90 днів зміна ціни Crash On Base до USD становила $ -0.001778705715732314.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010738
|+3.38%
|30 днів
|$ -0.0016026956
|-48.74%
|60 днів
|$ -0.0015323688
|-46.60%
|90 днів
|$ -0.001778705715732314
|-35.10%
Останній аналіз цін Crash On Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.47%
+3.38%
-16.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH.
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