Сьогоднішня ціна CRASH CAT

Поточна ціна CRASH CAT (CRASHCAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRASHCAT до USD становить $ 0 за CRASHCAT.

CRASH CAT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 90 256, з циркуляційною пропозицією у 818,24M CRASHCAT. Протягом останніх 24 годин CRASHCAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CRASHCAT змінився на +0,25% за останню годину та на +1,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 281,66.

Ринкова інформація щодо CRASH CAT (CRASHCAT)

Ринкова капіталізація $ 90,26K$ 90,26K $ 90,26K Обсяг (за 24 год) $ 281,66$ 281,66 $ 281,66 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 90,26K$ 90,26K $ 90,26K Циркуляційне постачання 818,24M 818,24M 818,24M Загальна пропозиція 818 244 027,2582419 818 244 027,2582419 818 244 027,2582419

Поточна ринкова капіталізація CRASH CAT — $ 90,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 281,66. Циркуляційна пропозиція CRASHCAT — 818,24M, зі загальною пропозицією 818244027.2582419. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 90,26K.