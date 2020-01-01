Токеноміка Crappy Bird CTO (CRAPPY) Дізнайтеся ключову інформацію про Crappy Bird CTO (CRAPPY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crappy Bird CTO (CRAPPY) Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner. Офіційний вебсайт: https://www.crappybird.wtf/ Купити CRAPPY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crappy Bird CTO (CRAPPY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crappy Bird CTO (CRAPPY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,87M $ 2,87M $ 2,87M Загальна пропозиція: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Циркуляційна пропозиція: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,87M $ 2,87M $ 2,87M Історичний максимум: $ 0,00401715 $ 0,00401715 $ 0,00401715 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00235856 $ 0,00235856 $ 0,00235856 Дізнайтеся більше про ціну Crappy Bird CTO (CRAPPY)

Токеноміка Crappy Bird CTO (CRAPPY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crappy Bird CTO (CRAPPY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRAPPY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRAPPY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRAPPY, досліджуйте ціну токена CRAPPY в реальному часі!

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