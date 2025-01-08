Сьогоднішня ціна Crappy Bird CTO (CRAPPY)

Поточна ціна Crappy Bird CTO (CRAPPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.14M USD. Ціна CRAPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crappy Bird CTO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.08K USD

- зміна ціни Crappy Bird CTO протягом дня — -10.94%

- циркуляційна пропозиція – 1.20B USD

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