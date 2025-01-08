Ціна Crappy Bird (CRAPPY)
Поточна ціна Crappy Bird (CRAPPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRAPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crappy Bird:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.59 USD
- зміна ціни Crappy Bird протягом дня — -8.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crappy Bird до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crappy Bird до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crappy Bird до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crappy Bird до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.12%
|30 днів
|$ 0
|-38.72%
|60 днів
|$ 0
|+98.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crappy Bird: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-8.12%
-0.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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