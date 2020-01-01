Токеноміка Cramer Coin ($CRAMER) Дізнайтеся ключову інформацію про Cramer Coin ($CRAMER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cramer Coin ($CRAMER) It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth". Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy. Офіційний вебсайт: https://www.cramercoin.com/ Купити $CRAMER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cramer Coin ($CRAMER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cramer Coin ($CRAMER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 139,52K $ 139,52K $ 139,52K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 846,59M $ 846,59M $ 846,59M FDV (повністю розведена вартість): $ 164,81K $ 164,81K $ 164,81K Історичний максимум: $ 0,01241046 $ 0,01241046 $ 0,01241046 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00016481 $ 0,00016481 $ 0,00016481 Дізнайтеся більше про ціну Cramer Coin ($CRAMER)

Токеноміка Cramer Coin ($CRAMER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cramer Coin ($CRAMER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $CRAMER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $CRAMER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $CRAMER, досліджуйте ціну токена $CRAMER в реальному часі!

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