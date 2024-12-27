Сьогоднішня ціна Cramer Coin ($CRAMER)

Поточна ціна Cramer Coin ($CRAMER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 366.99K USD. Ціна $CRAMER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cramer Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 424.21 USD

- зміна ціни Cramer Coin протягом дня — -3.55%

- циркуляційна пропозиція – 846.59M USD

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