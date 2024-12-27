Ціна Cramer Coin ($CRAMER)
Поточна ціна Cramer Coin ($CRAMER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 366.99K USD. Ціна $CRAMER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cramer Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 424.21 USD
- зміна ціни Cramer Coin протягом дня — -3.55%
- циркуляційна пропозиція – 846.59M USD
Отримуйте оновлення цін $CRAMER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $CRAMER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cramer Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cramer Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cramer Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cramer Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.55%
|30 днів
|$ 0
|-23.80%
|60 днів
|$ 0
|-39.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cramer Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.30%
-3.55%
-13.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth". Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $CRAMER до AUD
A$--
|1 $CRAMER до GBP
￡--
|1 $CRAMER до EUR
€--
|1 $CRAMER до USD
$--
|1 $CRAMER до MYR
RM--
|1 $CRAMER до TRY
₺--
|1 $CRAMER до JPY
¥--
|1 $CRAMER до RUB
₽--
|1 $CRAMER до INR
₹--
|1 $CRAMER до IDR
Rp--
|1 $CRAMER до PHP
₱--
|1 $CRAMER до EGP
￡E.--
|1 $CRAMER до BRL
R$--
|1 $CRAMER до CAD
C$--
|1 $CRAMER до BDT
৳--
|1 $CRAMER до NGN
₦--
|1 $CRAMER до UAH
₴--
|1 $CRAMER до VES
Bs--
|1 $CRAMER до PKR
Rs--
|1 $CRAMER до KZT
₸--
|1 $CRAMER до THB
฿--
|1 $CRAMER до TWD
NT$--
|1 $CRAMER до CHF
Fr--
|1 $CRAMER до HKD
HK$--
|1 $CRAMER до MAD
.د.م--