Сьогоднішня ціна Crafting Finance (CRF)

Поточна ціна Crafting Finance (CRF) сьогодні становить 0,00027009 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна CRF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crafting Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Crafting Finance протягом дня — +4,14%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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