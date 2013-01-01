Токеноміка CraftCoin (CRC) Дізнайтеся ключову інформацію про CraftCoin (CRC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CraftCoin (CRC) CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024. Офіційний вебсайт: https://craftcoin.info/ Купити CRC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CraftCoin (CRC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CraftCoin (CRC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 66.79K $ 66.79K $ 66.79K Загальна пропозиція: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K Циркуляційна пропозиція: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K FDV (повністю розведена вартість): $ 66.79K $ 66.79K $ 66.79K Історичний максимум: $ 2.99 $ 2.99 $ 2.99 Історичний мінімум: $ 0.01564181 $ 0.01564181 $ 0.01564181 Поточна ціна: $ 0.075952 $ 0.075952 $ 0.075952 Дізнайтеся більше про ціну CraftCoin (CRC)

Токеноміка CraftCoin (CRC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CraftCoin (CRC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRC, досліджуйте ціну токена CRC в реальному часі!

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