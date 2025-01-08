Сьогоднішня ціна CraftCoin (CRC)

Поточна ціна CraftCoin (CRC) сьогодні становить 0.391373 USD з ринковою капіталізацією $ 260.12K USD. Ціна CRC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CraftCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.61K USD

- зміна ціни CraftCoin протягом дня — -27.12%

- циркуляційна пропозиція – 664.63K USD

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