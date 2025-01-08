Ціна CraftCoin (CRC)
Поточна ціна CraftCoin (CRC) сьогодні становить 0.391373 USD з ринковою капіталізацією $ 260.12K USD. Ціна CRC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CraftCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.61K USD
- зміна ціни CraftCoin протягом дня — -27.12%
- циркуляційна пропозиція – 664.63K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CraftCoin до USD становила $ -0.1456605013878067.
За останні 30 днів зміна ціни CraftCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CraftCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CraftCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.1456605013878067
|-27.12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CraftCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.36%
-27.12%
-51.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.
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