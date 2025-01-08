Сьогоднішня ціна Craft network (CFT)

Поточна ціна Craft network (CFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.87K USD. Ціна CFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Craft network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 259.96 USD

- зміна ціни Craft network протягом дня — -14.36%

- циркуляційна пропозиція – 210.00M USD

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