Сьогоднішня ціна Cradle Games (CRADLE)

Поточна ціна Cradle Games (CRADLE) сьогодні становить 3.25 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRADLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cradle Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.90K USD

- зміна ціни Cradle Games протягом дня — +8.31%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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