Ціна Cradle Games (CRADLE)
Поточна ціна Cradle Games (CRADLE) сьогодні становить 3.25 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRADLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cradle Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.90K USD
- зміна ціни Cradle Games протягом дня — +8.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cradle Games до USD становила $ +0.249504.
За останні 30 днів зміна ціни Cradle Games до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cradle Games до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cradle Games до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.249504
|+8.31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cradle Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+8.31%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CRADLE - Introduction Bridging groundbreaking VR experiences and next-gen streaming innovation, $CRADLE isn’t just a token—it’s your gateway to the future of gaming and esports. A Token with Purpose, Innovation, and Impact $CRADLE is the lifeblood of two revolutionary platforms: Cradle of Sins: A VR & PC cross-play multiplayer fantasy game redefining immersive gaming. Streamble: A livestream hub that combines interactive game streaming, live betting, and seamless tournament experiences.
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