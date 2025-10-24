Інформація щодо ціни Crackcoon (CHEWY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00145338$ 0,00145338 $ 0,00145338 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,68% Зміна ціни (1 дн.) -0,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,17%

Актуальна ціна Crackcoon (CHEWY) становить --. За останні 24 години CHEWY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CHEWY становить $ 0,00145338, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CHEWY змінився на -0,68% за останню годину, -0,05% за 24 години та на -14,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Crackcoon (CHEWY)

Ринкова капіталізація $ 9,32K$ 9,32K $ 9,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,32K$ 9,32K $ 9,32K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Crackcoon — $ 9,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHEWY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,32K.