Ціна CRABBY (CRAB)
Поточна ціна CRABBY (CRAB) сьогодні становить 0.00790416 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CRABBY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.66K USD
- зміна ціни CRABBY протягом дня — -22.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CRABBY до USD становила $ -0.002261107831085593.
За останні 30 днів зміна ціни CRABBY до USD становила $ -0.0049940103.
За останні 60 днів зміна ціни CRABBY до USD становила $ -0.0055747898.
За останні 90 днів зміна ціни CRABBY до USD становила $ -0.002392036896147592.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002261107831085593
|-22.24%
|30 днів
|$ -0.0049940103
|-63.18%
|60 днів
|$ -0.0055747898
|-70.52%
|90 днів
|$ -0.002392036896147592
|-23.23%
Останній аналіз цін CRABBY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-22.24%
-10.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CRABBY pays homage to the artist Matt Furie, and his book The Night Riders. Crabby is the villain in the book, whom chases the book characters around. The team handles social accounts for the coin, contributing to and deciding the direction of the CRAB marketing wallet, and the general path of growing a token.
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