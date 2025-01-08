Сьогоднішня ціна Crabbie (CRAB)

Поточна ціна Crabbie (CRAB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.82K USD. Ціна CRAB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crabbie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.75 USD

- зміна ціни Crabbie протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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