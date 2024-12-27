Ціна Crabada (CRA)
Поточна ціна Crabada (CRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 263.62K USD. Ціна CRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crabada:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.15 USD
- зміна ціни Crabada протягом дня — +2.79%
- циркуляційна пропозиція – 355.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crabada до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crabada до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crabada до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crabada до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.79%
|30 днів
|$ 0
|-16.55%
|60 днів
|$ 0
|+49.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crabada: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.81%
+2.79%
-2.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crabada is an exciting play-and-earn NFT game based in a world filled with fierce fighting Hermit-Crabs called Crabada (the NFTs). Read the complete guide to playing Crabada. CRA is a governance token which is rewarded via staking and playing the game during the incentive period.
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