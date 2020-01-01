Токеноміка CRAB (CRAB) Дізнайтеся ключову інформацію про CRAB (CRAB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CRAB (CRAB) The memecoin that claws its way to the top. With our pincers, we climb higher each day, collecting shells, pearls, and treasures as we roam the ocean floor. We crabs learned to spot a good solana from miles away, readin' the currents like a treasure map. You see, we crabs perfected the art of supply and demand — tides go out, food's scarce, we know when to pinch and when to hold. This ain't just about pinchin' pennies. It's about ridin' the waves, knowing when to burrow deep and when to claw yer way up! SNIP. SNIP. No one left behind in the quest for riches! Join now, or risk watching from the shore. SNIP. SNIP. Офіційний вебсайт: https://thecrabsite.com Купити CRAB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CRAB (CRAB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CRAB (CRAB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 22,80K $ 22,80K $ 22,80K Загальна пропозиція: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Циркуляційна пропозиція: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 22,80K $ 22,80K $ 22,80K Історичний максимум: $ 0,00877154 $ 0,00877154 $ 0,00877154 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну CRAB (CRAB)

Токеноміка CRAB (CRAB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CRAB (CRAB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRAB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRAB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRAB, досліджуйте ціну токена CRAB в реальному часі!

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