Сьогоднішня ціна CRAB (CRAB)

Поточна ціна CRAB (CRAB) сьогодні становить 0.00199574 USD з ринковою капіталізацією $ 2.00M USD. Ціна CRAB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CRAB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 352.15K USD

- зміна ціни CRAB протягом дня — -1.40%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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