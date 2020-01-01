Токеноміка cr0w by Virtuals (CROW) Дізнайтеся ключову інформацію про cr0w by Virtuals (CROW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація cr0w by Virtuals (CROW) cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders. Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/16445 Whitepaper: https://cr0w-virtuals.gitbook.io/cr0w-virtuals-litepaper Купити CROW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни cr0w by Virtuals (CROW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена cr0w by Virtuals (CROW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 54,35K $ 54,35K $ 54,35K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 967,47M $ 967,47M $ 967,47M FDV (повністю розведена вартість): $ 56,18K $ 56,18K $ 56,18K Історичний максимум: $ 0,02626172 $ 0,02626172 $ 0,02626172 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну cr0w by Virtuals (CROW)

Токеноміка cr0w by Virtuals (CROW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки cr0w by Virtuals (CROW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CROW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CROW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CROW, досліджуйте ціну токена CROW в реальному часі!

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