Ціна cr0w by Virtuals (CROW)
Поточна ціна cr0w by Virtuals (CROW) сьогодні становить 0.01550148 USD з ринковою капіталізацією $ 15.00M USD. Ціна CROW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cr0w by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 821.17K USD
- зміна ціни cr0w by Virtuals протягом дня — -25.76%
- циркуляційна пропозиція – 967.47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cr0w by Virtuals до USD становила $ -0.00537881114829302.
За останні 30 днів зміна ціни cr0w by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни cr0w by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни cr0w by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00537881114829302
|-25.76%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін cr0w by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-25.76%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders. Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal.
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