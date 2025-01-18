Сьогоднішня ціна cr0w by Virtuals (CROW)

Поточна ціна cr0w by Virtuals (CROW) сьогодні становить 0.01550148 USD з ринковою капіталізацією $ 15.00M USD. Ціна CROW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cr0w by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 821.17K USD

- зміна ціни cr0w by Virtuals протягом дня — -25.76%

- циркуляційна пропозиція – 967.47M USD

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