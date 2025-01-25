Ціна CPI Token (CPI)
Поточна ціна CPI Token (CPI) сьогодні становить 0.00599665 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CPI Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.19 USD
- зміна ціни CPI Token протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CPI Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CPI Token до USD становила $ -0.0008529802.
За останні 60 днів зміна ціни CPI Token до USD становила $ -0.0044333701.
За останні 90 днів зміна ціни CPI Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.05%
|30 днів
|$ -0.0008529802
|-14.22%
|60 днів
|$ -0.0044333701
|-73.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CPI Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-0.05%
+20.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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