Сьогоднішня ціна CPI Token (CPI)

Поточна ціна CPI Token (CPI) сьогодні становить 0.00599665 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CPI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CPI Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.19 USD

- зміна ціни CPI Token протягом дня — -0.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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