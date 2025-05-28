Ціна cPen (CPEN)
Поточна ціна cPen (CPEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна CPEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cPen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139,64K USD
- зміна ціни cPen протягом дня — +0,69%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cPen до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни cPen до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни cPen до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни cPen до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,69%
|30 днів
|$ 0
|-31,38%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін cPen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,70%
+0,69%
+1,31%
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