Ціна CPA by Virtuals (CPA)
Поточна ціна CPA by Virtuals (CPA) сьогодні становить 0.00196096 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CPA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CPA by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.31K USD
- зміна ціни CPA by Virtuals протягом дня — -11.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CPA by Virtuals до USD становила $ -0.000254334233896212.
За останні 30 днів зміна ціни CPA by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CPA by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CPA by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000254334233896212
|-11.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CPA by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-11.48%
-32.72%
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