Сьогоднішня ціна CPA by Virtuals (CPA)

Поточна ціна CPA by Virtuals (CPA) сьогодні становить 0.00196096 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CPA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CPA by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.31K USD

- зміна ціни CPA by Virtuals протягом дня — -11.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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