Сьогоднішня ціна Cozy Pepe (COZY)

Поточна ціна Cozy Pepe (COZY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 87.42K USD. Ціна COZY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cozy Pepe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 305.35 USD

- зміна ціни Cozy Pepe протягом дня — -2.99%

- циркуляційна пропозиція – 998.85M USD

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