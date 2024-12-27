Ціна Cozy Pepe (COZY)
Поточна ціна Cozy Pepe (COZY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 87.42K USD. Ціна COZY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cozy Pepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 305.35 USD
- зміна ціни Cozy Pepe протягом дня — -2.99%
- циркуляційна пропозиція – 998.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cozy Pepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cozy Pepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cozy Pepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cozy Pepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.99%
|30 днів
|$ 0
|-46.86%
|60 днів
|$ 0
|-61.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cozy Pepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.99%
+5.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cozy Pepe on Solana is all in all, a community-driven memecoin looking to bring a cozy environment during these turbulent times.
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