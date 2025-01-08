Сьогоднішня ціна Cowrie (COWRIE)

Поточна ціна Cowrie (COWRIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 690.12 USD. Ціна COWRIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cowrie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.67 USD

- зміна ціни Cowrie протягом дня — -0.31%

- циркуляційна пропозиція – 1.38M USD

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