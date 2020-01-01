Токеноміка Cow Patty Bingo (MOO) Дізнайтеся ключову інформацію про Cow Patty Bingo (MOO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cow Patty Bingo (MOO) Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community. Офіційний вебсайт: https://moopattybingo.com/ Купити MOO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cow Patty Bingo (MOO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cow Patty Bingo (MOO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,51K $ 5,51K $ 5,51K Загальна пропозиція: $ 899,36M $ 899,36M $ 899,36M Циркуляційна пропозиція: $ 899,36M $ 899,36M $ 899,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,51K $ 5,51K $ 5,51K Історичний максимум: $ 0,00214171 $ 0,00214171 $ 0,00214171 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Cow Patty Bingo (MOO)

Токеноміка Cow Patty Bingo (MOO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cow Patty Bingo (MOO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MOO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MOO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MOO, досліджуйте ціну токена MOO в реальному часі!

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